Sucesos - 10/11/25 - 10:46 AM

Hallan cadáver de hombre en hotel de Penonomé

Por: Redacción Web -

Panamá- La Sección de Homicidio y Femicidio de la regional de Coclé adelanta una investigación sumaria luego de que, esta mañana, fue hallado el cadáver de un hombre en una de las habitaciones de un hotel en Penonomé.

Por el momento, no ha trascendido el nombre de la víctima, pero se espera que, durante el levantamiento del cadáver que se efectúa en estos momentos, los peritos encuentren algún documento de identificación.

Será mediante el examen de necropsia de rigor que se determine la causa de la muerte y se establezca si esta se debió a causas naturales o si intervino una mano criminal.

 


 

 

