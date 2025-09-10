Hallan feto dentro de bolsa en Veraguas

Las autoridades de la provincia de Veraguas iniciaron el miércoles en horas de la tarde las investigaciones por el hallazgo de una bolsa en las orillas de la vía en la comunidad de Cañacillas Arriba de Santiago, hacia el distrito de San Francisco, cuyo interior contenía presuntamente un feto.

Se conoció que unidades de la Policía Nacional, que realizaban un recorrido por el sector, fueron quienes inicialmente dieron con este macabro hallazgo.

Se presume que lo encontrado en la bolsa guarda similitud con lo que podría ser un feto humano de varios meses de gestación. Los agentes detectaron la bolsa tras percibir fuertes olores que provenían del área, por lo que procedieron a inspeccionarla y dieron con la sorpresa de lo antes mencionado.

Ante la novedad, al lugar fue enviado un equipo especializado del Ministerio Público junto con peritos de Medicina Legal, para iniciar el proceso de investigación e intentar localizar a la persona responsable del presunto feto.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades; sin embargo, este miércoles en horas de la tarde se registró una fuerte movilización del Ministerio Público hacia el sitio del hallazgo.