Hambre derrota al plomo: 20 armas canjeadas por comida

Un total de 20 armas de fuego fueron recolectadas este viernes 10 de octubre durante el programa “Armas por comida o medicina”, impulsado por la gobernación, la alcaldía y las autoridades judiciales en la provincia de Colón.

El ministro de Seguridad, Frank Abrego, informó que además de las 20 pistolas, se recuperaron 322 explosivos, incluyendo bengalas, 566 municiones y otros artefactos como miras y cargadores.

“Trajimos un grupo de expertos de la Policía Nacional y particulares para evaluar y pagar el valor correspondiente a cada arma presentada en el lugar”, explicó Abrego.

La inversión en esta jornada alcanzó los 12 mil 520 dólares, mientras que durante este año el programa ha desembolsado aproximadamente 233 mil dólares en la provincia de Colón.

El ministro adelantó que la siguiente parada será la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de David. Dependiendo de los resultados obtenidos en Colón, el programa podría regresar entre finales de octubre o principios de noviembre, con el objetivo de sacar las armas de las calles y reducir la violencia.

Hasta la fecha, la violencia en Colón ha dejado más de 70 personas fallecidas. Aunque el foco principal se concentra en el distrito de Colón, también se han reportado incidentes en Portobelo, Donoso, Santa Isabel y Chagres, aunque con menor intensidad.