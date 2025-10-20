Sucesos - 20/10/25 - 10:59 AM

Hombre acribillado en El Martillo

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre, por ahora de identidad desconocida, fue acribillado alrededor de las 5:00 de la madrugada de este lunes en el sector de El Martillo, ubicado en Paraíso, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

Por el momento se desconocen mayores detalles de cómo ocurrió este crimen, pero la víctima fue ubicada boca abajo, en medio de una de las veredas del área.

Residentes del sector, que a esa hora salían de sus casas para dirigirse a sus puestos de trabajo y otros lugares, notificaron a la Policía Nacional lo ocurrido.

El personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios, junto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), investigan el caso para establecer el móvil del ataque armado y los posibles involucrados.

 

