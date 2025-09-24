Sucesos - 24/9/25 - 12:27 PM

Hombre asesinado de dos balazos en la cabeza en playa Veracruz

Según testigos, cerca de las 9:30 de la noche del martes, Enzo ingresó a la playa acompañado de otro hombre. Mientras conversaban tranquilamente, se escucharon de pronto disparos de un arma de fuego.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- De dos tiros en la cabeza fue asesinado Enzo Garcés Ambulo (36 años), en playa Veracruz, ubicada en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Según testigos, cerca de las 9:30 de la noche del martes, Enzo ingresó a la playa acompañado de otro hombre. Mientras conversaban tranquilamente, se escucharon de pronto disparos de un arma de fuego.

Cuando los testigos corrieron hacia la playa, el agresor había desaparecido. Garcés yacía sobre la arena, sin vida, producto de los impactos de bala: uno en la oreja derecha y otro en la sien izquierda.

Se conoció que la víctima tenía antecedentes: en 2020 fue retenido en el corregimiento de Parque Lefevre por agredir a una unidad policial, y este año fue sorprendido en Arraiján portando un arma de fuego ilegal.

Te puede interesar

Hombre asesinado de dos balazos en la cabeza en playa Veracruz

Hombre asesinado de dos balazos en la cabeza en playa Veracruz

 Septiembre 24, 2025
Activan Alerta Amber por la desaparición de niña de 5 años

Activan Alerta Amber por la desaparición de niña de 5 años

 Septiembre 24, 2025
Funcionario y exfuncionario municipal aprehendidos por pedir coimas

Funcionario y exfuncionario municipal aprehendidos por pedir coimas

 Septiembre 24, 2025
Desbaratan punto de acopio de drogas enterradas en El Limón

Desbaratan punto de acopio de drogas enterradas en El Limón

 Septiembre 24, 2025
Se lo llevó la pelona cuando estaba en un velorio

Se lo llevó la pelona cuando estaba en un velorio

Septiembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé