Hombre asesinado de dos balazos en la cabeza en playa Veracruz

Panamá- De dos tiros en la cabeza fue asesinado Enzo Garcés Ambulo (36 años), en playa Veracruz, ubicada en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Según testigos, cerca de las 9:30 de la noche del martes, Enzo ingresó a la playa acompañado de otro hombre. Mientras conversaban tranquilamente, se escucharon de pronto disparos de un arma de fuego.

Cuando los testigos corrieron hacia la playa, el agresor había desaparecido. Garcés yacía sobre la arena, sin vida, producto de los impactos de bala: uno en la oreja derecha y otro en la sien izquierda.

Se conoció que la víctima tenía antecedentes: en 2020 fue retenido en el corregimiento de Parque Lefevre por agredir a una unidad policial, y este año fue sorprendido en Arraiján portando un arma de fuego ilegal.