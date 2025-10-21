Sucesos - 21/10/25 - 09:30 AM

Hombre atropellado por autobús en Chame no portaba documentos

La víctima, presuntamente intentó cruzar los cuatro carriles de la Vía Interamericana, a la altura del sector de Sajalices, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste cuando fue alcanzado por el colectivo.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un hombre, aún sin identificar, falleció a eso de las 7:30 de la noche del lunes al ser atropellado por el conductor de un autobús de la ruta Aguadulce-Panamá.

La víctima, presuntamente intentó cruzar los cuatro carriles de la Vía Interamericana, a la altura del sector de Sajalices, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste cuando fue alcanzado por el colectivo.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), acudieron a la escena, pero no pudieron hacer nada por la víctima, más que confirmar su fallecimiento.

Un pasajero del autobús narró que el peatón, aparentemente estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y se lanzó a cruzar la vía sin precaución delante del bus.

Por parte de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, se coordinó con el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

El sitio del accidente es una zona con poca iluminación y por donde, frecuentemente, los peatones se arriesgan a cruzar la Vía Interamericana.

Te puede interesar

Hombre atropellado por autobús en Chame no portaba documentos

Hombre atropellado por autobús en Chame no portaba documentos

 Octubre 21, 2025
Tren impacta vehículo y genera caos vial en Colón

Tren impacta vehículo y genera caos vial en Colón

 Octubre 21, 2025
Adulta mayor muere atropellada al salir de la iglesia

Adulta mayor muere atropellada al salir de la iglesia

 Octubre 20, 2025
Víctima mortal por atropello en Vía Panamericana, a la altura de Sajalice

Víctima mortal por atropello en Vía Panamericana, a la altura de Sajalice

 Octubre 20, 2025
Hallan vehículo calcinado con posibles restos humanos dentro

Hallan vehículo calcinado con posibles restos humanos dentro

 Octubre 20, 2025

Como la víctima no portaba documentos de identidad, será durante el examen de necropsia, cuando se le tomen las huellas dactilares, que se podrá establecer de quién se trata.

El conductor del autobús, de 42 años, deberá enfrentar una audiencia por el delito de homicidio doloso.

Con este caso ya suman 30 las víctimas por accidentes de tránsito en la provincia de Panamá Oeste en lo que va de este año.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas