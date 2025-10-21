Hombre atropellado por autobús en Chame no portaba documentos

Panamá- Un hombre, aún sin identificar, falleció a eso de las 7:30 de la noche del lunes al ser atropellado por el conductor de un autobús de la ruta Aguadulce-Panamá.

La víctima, presuntamente intentó cruzar los cuatro carriles de la Vía Interamericana, a la altura del sector de Sajalices, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste cuando fue alcanzado por el colectivo.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), acudieron a la escena, pero no pudieron hacer nada por la víctima, más que confirmar su fallecimiento.

Un pasajero del autobús narró que el peatón, aparentemente estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y se lanzó a cruzar la vía sin precaución delante del bus.

Por parte de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, se coordinó con el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

El sitio del accidente es una zona con poca iluminación y por donde, frecuentemente, los peatones se arriesgan a cruzar la Vía Interamericana.

Como la víctima no portaba documentos de identidad, será durante el examen de necropsia, cuando se le tomen las huellas dactilares, que se podrá establecer de quién se trata.

El conductor del autobús, de 42 años, deberá enfrentar una audiencia por el delito de homicidio doloso.

Con este caso ya suman 30 las víctimas por accidentes de tránsito en la provincia de Panamá Oeste en lo que va de este año.