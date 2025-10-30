Hombre cae abatido detrás de un taller en Tinajitas

Un hombre, por ahora de identidad desconocida, fue asesinado mientras se encontraba en la vía principal del sector de Tinajitas, ubicado en el corregimiento de Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

Se presume que el hombre, quien no portaba documentos de identidad, intentó escapar de su asesino, ya que su cadáver quedó tendido en el suelo, boca abajo, detrás de un taller que se ubica en la orilla de la vía.

La información preliminar detalla que a eso de las 10:20 de la noche se escucharon detonaciones en el área, por lo que unidades policiales se presentaron al lugar para verificar lo sucedido, ubicando al desconocido con múltiples balazos.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias fueron convocados a la escena para socorrer al hombre, pero no pudieron hacer nada más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.