Hombre de 66 años muere atropellado por autobús en Agua Bendita

Panamá- El señor Gabriel Castillo, de 66 años, falleció luego de ser atropellado en el sector de Agua Bendita, ubicado en el corregimiento de Chilibre. El trágico accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 6:10 de la tarde de este domingo, en la Avenida Madden, frente a un gimnasio.

El reporte preliminar indica que Castillo intentaba cruzar la vía cuando fue embestido violentamente por un autobús tipo nevera privado, de color blanco.

Aunque la víctima fue atendida de inmediato por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) y trasladada a la Policlínica Nuevo San Juan (Colón), fue declarada muerta por el médico que la atendió, tan solo diez minutos después del accidente.

El conductor involucrado permaneció en el lugar de los hechos para enfrentar los cargos por homicidio culposo. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito lleva a cabo la investigación para determinar las causas y responsabilidades del siniestro.