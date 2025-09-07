Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Panamá- Esta madrugada, Germin Peñalba fue trasladado por amigos en el asiento trasero de una camioneta de color gris, modificada, hasta la estación de policía de Chungal, ubicada en Chilibre (Panamá Norte), pero lamentablemente llegó muerto.

Datos preliminares indican que los jóvenes se encontraban en una fiesta familiar en el sector de Nuevo México (Caimitillo), y supuestamente la pareja de uno de los invitados se puso a bailarle de manera sexy, lo que llamó su atención. El invitado se retiró un momento a fumar y cuando regresó al lado de su pareja, supuestamente los jóvenes estaban conversando con ella con intenciones secundarias (levantársela). El agresor, al ver esto se enojó, se retiró del lugar y poco después regresó con un arma de fuego y les disparó, matando a uno y dejando malherido a otro.

Tras el hecho, uno de los heridos fue trasladado en un pick up hasta un centro médico en condición delicada, mientras que a Pañalba lo llevaron a la estación policial.

Al lugar se presentaron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias Médicas (Sume 911); sacaron a Peñalba del vehículo y lo pusieron a un lado de este para tratar de reanimarlo, pero no pudieron hacer nada por él más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Familiares del joven, se plantaron en la estación policial llorando, incrédulos aún por lo que había pasado.

Residentes del sector, al enterarse de lo ocurrido, se plantaron frente a la estación policial para observar las diligencias adelantadas por Criminalística del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), previo al levantamiento del cadáver.