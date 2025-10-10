Hombre muere atropellado en San Miguelito; conductor se fuga

Un hombre, aún sin identificar, perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. de ayer, cerca de la garita de la policía 180, a la altura de un restaurante de comida rápida, en el distrito de San Miguelito.

El ciudadano murió en el Hospital San Miguel Árcangel, donde fue trasladado.

Las autoridades presumen que la víctima podría ser una persona en condición de calle, aunque su identidad aún no ha sido confirmada.

Con este caso, el número de muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año asciende a 240 a nivel nacional, cinco de ellas registradas en el distrito de San Miguelito. Las provincias con mayor cantidad de víctimas fatales son Panamá (61), Panamá Oeste (49) y Chiriquí (37).

En las últimas 24 horas, la Dirección de Operaciones del Tránsito reportó un total de 942 infracciones, entre ellas:

-95 por exceso de velocidad.

-47 por luces inadecuadas.

-8 por conducir con licencia vencida.

- 8 por uso del celular al volante.

- 2 por embriaguez comprobada.

Además, fueron remolcados 21 vehículos con grúa.

Durante este mismo periodo, se registraron 112 accidentes de tránsito en todo el país, que dejaron como saldo 43 personas lesionadas y cinco fallecidos, entre los distritos de Chepo y San Miguelito.