Sucesos - 16/9/25 - 12:46 PM

Hombre muere tras caer de edificio en San Francisco

El cuerpo impactó contra un sedán de color gris que se encontraba en el área de estacionamientos del edificio y quedó boca arriba, tras atravesar el techo del vehículo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, murió en horas de la mañana de este martes luego de caer de lo alto de un edificio ubicado en San Francisco.

El cuerpo impactó contra un sedán de color gris que se encontraba en el área de estacionamientos del edificio y quedó boca arriba, tras atravesar el techo del vehículo.

El golpe fue tan fuerte que el hombre rompió el parabrisas del sedán y murió en la escena.

Al lugar se presentaron unidades Linces de la Policía Nacional para resguardar la escena, mientras llegaban los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La investigación del caso deberá determinar si se trata de un suicidio o si hay mano criminal detrás de este hecho.

 

Te puede interesar

Hombre muere tras caer de edificio en San Francisco

Hombre muere tras caer de edificio en San Francisco

 Septiembre 16, 2025
Joven es acribillado por sicarios frente a iglesia en Pedregal

Joven es acribillado por sicarios frente a iglesia en Pedregal

 Septiembre 16, 2025
Se entrega otro implicado en brutal homicidio de pariteña

Se entrega otro implicado en brutal homicidio de pariteña

 Septiembre 16, 2025
Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

 Septiembre 16, 2025
Impunidad y tecnología obsoleta: La receta perfecta para que el homicidio crezca en Panamá

Impunidad y tecnología obsoleta: La receta perfecta para que el homicidio crezca en Panamá

 Septiembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre