Hombre muere tras caer de edificio en San Francisco

Panamá- Un hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, murió en horas de la mañana de este martes luego de caer de lo alto de un edificio ubicado en San Francisco.

El cuerpo impactó contra un sedán de color gris que se encontraba en el área de estacionamientos del edificio y quedó boca arriba, tras atravesar el techo del vehículo.

El golpe fue tan fuerte que el hombre rompió el parabrisas del sedán y murió en la escena.

Al lugar se presentaron unidades Linces de la Policía Nacional para resguardar la escena, mientras llegaban los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La investigación del caso deberá determinar si se trata de un suicidio o si hay mano criminal detrás de este hecho.