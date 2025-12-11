Sucesos - 11/12/25 - 04:26 PM

Aduana frena contrabando en La Chorrera y decomisa mercancía por $30 mil

Entre los productos retenidos se encontraron neumáticos, aparatos eléctricos y más de 50 cajas con mercancía variada.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) puso este jueves un alto al contrabando en un depósito ubicado en el corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

Entre los productos retenidos se encontraron neumáticos, aparatos eléctricos y más de 50 cajas con mercancía variada, cuyo origen no pudo ser respaldado por los propietarios del depósito.

Los inspectores también decomisaron cajas de cigarrillos y productos derivados del tabaco, por un valor aproximado de $30.000,00, que serán trasladados a la sede de Aduanas en la ciudad capital para el trámite correspondiente y el inicio de las investigaciones.

Este operativo forma parte de la campaña “Navidad sin Contrabando”, iniciada el 1 de octubre, en la que la DPFA ha retenido licores, cigarrillos, productos agrícolas y otros artículos por un valor estimado de 1.752.371 balboas.

