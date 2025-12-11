Cinco aprehendidos por peculado y falsificación

Panamá- Dos funcionarios, un exfuncionario y dos particulares fueron aprehendidos este jueves, luego de que se les vinculó con varios delitos, entre los que figuran peculado y falsificación de documentos.

Entre los retenidos figuran el actual representante y el tesorero de Cerro Pelado, ubicada en el distrito de Ñurún, a quienes se les vincula con la presunta comisión de un delito contra la administración pública en su modalidad de peculado, por la supuesta falsificación de firmas en cheques de los fondos de esa dependencia, causando una lesión patrimonial por el orden de B/. 204,272.08. El representante fue aprehendido en Nürüm, mientras que el tesorero fue ubicado en Los Santos.

Por otra parte, mediante la Operación Integral, también se logró la captura, en Pacora (Panamá Este), de un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que laboraba para la entidad como conductor. En el 2022, el sospechoso, supuestamente, aprovechó la posición que ejercía, alteró varios documentos y sustrajo de la entidad 18 yardas de capa base, destinada para uso público en el mismo camión que conducía. Por esta razón es investigado por los delitos de hurto y falsificación de documento.

En tanto, en Santiago (Veraguas), fue retenido un hombre de 48 años, el cual funge como representante legal de una empresa dedicada a obras y construcciones por el delito contra la administración pública en su modalidad de peculado, ya que la empresa, pese a haber recibido el 20% abono (B/. 458,536.34), para la edificación de 741 unidades sanitarias básicas del programa de Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), en el corregimiento de Cañaveral en el distrito de Penonomé, incumplió con el contrato.

De igual forma, fue retenida una mujer en Chiriquí, por el delito de blanqueo de capitales, luego que se estableció que, "de dos cuentas del Banco Nacional, dos funcionarias del Ministerio de Educación, reflejaban recepción de fondos en efectivo, transferencia ACH y traspasos de personas naturales que figuraban en un listado de docentes durante el periodo 2022 a 2024" explicó el Ministerio Público.

Tras la conclusión de la Operación Integral, adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, en la comarca Ngäbe-Buglé, así como en las provincias de Veraguas y Panamá, Chiriquí y Los Santos, todos los aprehendidos e indicios recabados en las diligencias de allanamientos y registros quedaron a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción para el inicio de la judicialización de estos casos.



