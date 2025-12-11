Panamá sangra: 543 asesinatos en 11 meses

Un total de 543 muertos han sido asesinadas entre enero y noviembre de 2025, una cifra que cae como un balde de agua fría sobre todo el país.



Con ese acumulado, el país marca una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, un número que en papel suena “moderado”, pero que en la calle se siente como una alarma encendida.

Dentro de esos 543 casos, 14 fueron no intencionales, pero igual dejaron luto y silencio.



El año pasado se registraron 581 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá que fueron publicadas a inicios de enero de 2025.



Esa cifra representó un aumento de aproximadamente 4.4 % con respecto a los 556 homicidios reportados en 2023.



AREAS CALIENTES

El mapa del país muestra luces rojas en lugares donde la violencia no se quiere ir.

Colón, otra vez, encabeza la tragedia con una tasa altísima y alarmante de 36 por cada 100 mil habitantes..



En la capital, la situación tampoco es suave: 22 por cada 100 mil, una tasa que pide soluciones urgentes antes de que la curva vuelva a subir.

El resto de las provincias mantiene una tasa baja, pero nadie está realmente tranquilo.



2024: Colón, Panamá y Panamá Oeste

Las provincias que mayor conflicto registraron en el 2024 fueron: Panamá (capital), Colón y Panamá Oeste.



Son las mismas provincias que marcan en rojo en los 11 meses de este 2025.