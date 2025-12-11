Sucesos - 11/12/25 - 02:23 PM

Tras años de silencio, víctima denuncia violación por parte de su hermano

Los aberrantes hechos ocurrieron en reiteradas ocasiones en una apartada comunidad, ubicada en el corregimiento de Calovébora, en el norte de Santa Fe, provincia de Veraguas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Un hombre de 42 años quedó detenido provisionalmente para que responda ante la justicia por haber violado a sus dos hermanas, en el año 2014, cuando estas tenían 6 y 12 años.

Según informó el Ministerio Público, los aberrantes hechos ocurrieron hace 11 años en reiteradas ocasiones en una apartada comunidad, ubicada en el corregimiento de Calovébora, en el norte de Santa Fe, provincia de Veraguas.

El sujeto fue retenido y judicializado luego de que, recientemente, la mayor de las hermanas —que ahora tiene 23 años— se enteró de que su hermanita menor también había sido víctima de agresión sexual por parte del individuo durante el mismo año que ella fue violada, cuando tan solo tenía 6 años, lo que le permitió encontrar las fuerzas para denunciar ambos casos.

Por tal motivo, el sujeto fue presentado ante un juez de garantías, quien declaró legal la aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación por delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación agravada y estableció que la medida cautelar más severa era la más adecuada para aplicar en este delicado caso, debido a su gravedad.

Durante la audiencia, además de la denuncia de una de las víctimas, los representantes de la Sección Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Veraguas presentaron ante el juez de garantías una evaluación del médico legal, un informe psicológico —el cual determinó que la joven denunciante presentaba lesiones psíquicas producto del hecho— y el informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

 

Te puede interesar

Aduana frena contrabando en La Chorrera y decomisa mercancía por $30 mil

Aduana frena contrabando en La Chorrera y decomisa mercancía por $30 mil

 Diciembre 11, 2025
Tras años de silencio, víctima denuncia violación por parte de su hermano

Tras años de silencio, víctima denuncia violación por parte de su hermano

 Diciembre 11, 2025
Cinco aprehendidos por peculado y falsificación

Cinco aprehendidos por peculado y falsificación

 Diciembre 11, 2025
30 años de prisión para asesino de Yohany Rivera en Los Cántaros

30 años de prisión para asesino de Yohany Rivera en Los Cántaros

 Diciembre 11, 2025
Panamá sangra: 543 asesinatos en 11 meses

Panamá sangra: 543 asesinatos en 11 meses

 Diciembre 11, 2025

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí