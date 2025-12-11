Tras años de silencio, víctima denuncia violación por parte de su hermano

Panamá-Un hombre de 42 años quedó detenido provisionalmente para que responda ante la justicia por haber violado a sus dos hermanas, en el año 2014, cuando estas tenían 6 y 12 años.

Según informó el Ministerio Público, los aberrantes hechos ocurrieron hace 11 años en reiteradas ocasiones en una apartada comunidad, ubicada en el corregimiento de Calovébora, en el norte de Santa Fe, provincia de Veraguas.

El sujeto fue retenido y judicializado luego de que, recientemente, la mayor de las hermanas —que ahora tiene 23 años— se enteró de que su hermanita menor también había sido víctima de agresión sexual por parte del individuo durante el mismo año que ella fue violada, cuando tan solo tenía 6 años, lo que le permitió encontrar las fuerzas para denunciar ambos casos.

Por tal motivo, el sujeto fue presentado ante un juez de garantías, quien declaró legal la aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación por delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación agravada y estableció que la medida cautelar más severa era la más adecuada para aplicar en este delicado caso, debido a su gravedad.

Durante la audiencia, además de la denuncia de una de las víctimas, los representantes de la Sección Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Veraguas presentaron ante el juez de garantías una evaluación del médico legal, un informe psicológico —el cual determinó que la joven denunciante presentaba lesiones psíquicas producto del hecho— y el informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).