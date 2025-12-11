30 años de prisión para asesino de Yohany Rivera en Los Cántaros

Panamá- Gustavo Enrique Sánchez (34 años) fue condenado a 30 años de prisión en calidad de autor por el homicidio de Yohany Génesis Rivera (21 años), perpetrado la mañana del 16 de enero de 2021, en la barriada Los Cántaros No. 2, ubicada en el sector de Nuevo Tocumen.

La dosificación de esta condena fue establecida por un Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, luego de que los representantes de la Sección Especializada en Delitos de Homicidio y Femicidio presentaran durante el juicio pruebas irrefutables que vinculaban a Sánchez con el crimen de Rivera.

Sánchez permanecerá recluido en el centro carcelario en el que se encuentra desde el 2021 para cumplir los 26 años que le faltan de su condena, ya que fue aprehendido horas después del homicidio y, según lo que dictan las leyes panameñas, se le debe restar el tiempo de privación de libertad que ya ha cumplido.

La madrugada del sábado 16 de enero de 2021, Yohany se encontraba en una vivienda de la barriada durante una celebración familiar, cuando varios sujetos realizaron detonaciones desde un vehículo en movimiento y la balearon mortalmente. La investigación reveló que el blanco del ataque era el novio de la joven, quien resultó ileso, pese a estar a su lado cuando ella fue alcanzada por las balas.

Tras el ataque, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, ubicado en Tocumen, pero falleció de todas formas.



