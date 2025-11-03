Sucesos - 03/11/25 - 03:09 PM

Hombre muere tras luchar por sobrevivir a ataque armado

El lamentable suceso tuvo lugar el pasado 1 de noviembre, cuando Jaramillo Córdoba fue trasladado al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, donde se mantuvo bajo atención médica hasta su fallecimiento.

 

Por: Redacción / Web -

Moisés Jaramillo Córdoba, de 24 años, perdió la batalla por sobrevivir tras ser alcanzado por disparos en la cabeza y el tórax durante un incidente ocurrido en Villa Granada, corregimiento de Pedregal. 
 

Las autoridades aún no han revelado detalles específicos sobre las circunstancias que rodearon el hecho en el que perdió la vida Moisés Jaramillo, y continúan investigando para esclarecer los motivos y responsables de este trágico acontecimiento.
 

