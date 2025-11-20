Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

Panamá- Un hombre de entre 40 y 45 años falleció en su casa, luego de haber sido agredido con un arma blanca en la comunidad de Los Chumicos, ubicada en Los Caracoles de Olá, provincia de Coclé.

Según se informó, la víctima, tras ser atacado con un machetazo en una de sus piernas por otro hombre, aparentemente durante una riña, logró caminar hasta su casa pidiendo ayuda. Aunque sus familiares solicitaron ayuda a la Policía Nacional, cuando los uniformados llegaron a la residencia, lamentablemente este ya había fallecido desangrado.

Al lugar fue convocado el personal de Criminalística del Ministerio Público y los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), quienes efectuaron la diligencia de levantamiento del cadáver, con lo que se dio inicio a la investigación del caso.

Una fuente judicial confirmó que por este caso hay un sospechoso aprehendido.

Con este crimen se elevan a 13 los homicidios registrados en la provincia de Coclé en lo que va de este año.





