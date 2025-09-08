Hombre se entrega tras asesinar a otro en medio de ataque de celos

Panamá-Un hombre de 30 años se entregó voluntariamente a unidades de la Policía Nacional, próximo a una parada de autobuses ubicada en Nuevo México, corregimiento de Caimitillo, y les confesó que es el hombre que mató a Germin Peñalba (27 años) e hirió gravemente a otro joven de 25 años.

La entrega del sospechoso fue confirmada por la Policía Nacional, luego de que se tramitó su aprehensión para ser remitido a la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana, cuyo personal investiga el caso.

Peñalba fue trasladado por amigos en el asiento trasero de una camioneta de color gris modificada hasta la estación de policía de Chungal, ubicada en Chilibre (Panamá Norte), pero lamentablemente llegó sin vida.

Todo ocurrió en medio de una fiesta en un estacionamiento, durante la cual el agresor y las víctimas se enfrentaron, luego de que los jóvenes supuestamente intentaron enamorar a la pareja del agresor. Este, molesto, se retiró del lugar y regresó con una pistola para dispararles a ambos.

Germin murió en la camioneta que lo trasladó a la estación policial, mientras que Jenemy Gandulla (25 años) se mantiene recluido en el Hospital San Miguel Arcángel, ya que tres balas lo alcanzaron en la espalda, el hombro derecho y el abdomen.

En 2019, Peñalba fue aprehendido por agresión física, mientras que Gandulla no mantiene ningún antecedente penal en su contra.

Se espera que en las próximas horas el sospechoso de este crimen sea presentado ante un juez de garantías, quien deberá declarar legal la aprehensión, dar por presentada la formulación de la imputación y decretar la medida cautelar que deberá cumplir mientras dure la investigación del crimen.



