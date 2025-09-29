Hurto frustrado, persecución y captura en San Francisco

Panamá- Dos delincuentes que intentaron hurtar equipos en un local comercial de venta de tecnología fueron aprehendidos este lunes tras una persecución policial.

Todo inició en horas de la madrugada, cuando dos sujetos llegaron a un local ubicado en la calle 66 de San Francisco. Mientras abrían un boquete en el techo, fueron sorprendidos por unidades de la Policía Nacional, luego de recibir una alerta ciudadana por la presencia de una camioneta blanca sospechosa, estacionada en el lugar.

Al llegar a la escena, los delincuentes se subieron al vehículo para escapar, dando inicio a una persecución que culminó en El Hueco de Pan de Azúcar, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito. Los sujetos —de 22 y 24 años y de tez morena— fueron aprehendidos, manteniendo en su poder una escalera, sogas, pinzas, guantes y otras herramientas que utilizaron para abrir el boquete.

Tras la captura, se informó que esta no era la primera vez que dicho vehículo era captado por las cámaras de videovigilancia rondando el área.

Al verificar a los sospechosos en el sistema de verificación ciudadana, este arrojó que ambos mantenían casos pendientes con la justicia, aunque no se especificó por cuáles tipos de delitos.

Los aprehendidos, los indicios recabados y el vehículo fueron trasladados a la estación policial de San Francisco, desde donde serán remitidos a las autoridades correspondientes para el debido proceso.