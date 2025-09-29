Sucesos - 29/9/25 - 11:47 AM

Hurto frustrado, persecución y captura en San Francisco

Todo inició en horas de la madrugada, cuando dos sujetos llegaron a un local ubicado en la calle 66 de San Francisco. Mientras abrían un boquete en el techo, fueron sorprendidos por unidades de la Policía Nacional

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos delincuentes que intentaron hurtar equipos en un local comercial de venta de tecnología fueron aprehendidos este lunes tras una persecución policial

Todo inició en horas de la madrugada, cuando dos sujetos llegaron a un local ubicado en la calle 66 de San Francisco. Mientras abrían un boquete en el techo, fueron sorprendidos por unidades de la Policía Nacional, luego de recibir una alerta ciudadana por la presencia de una camioneta blanca sospechosa, estacionada en el lugar. 

Al llegar a la escena, los delincuentes se subieron al vehículo para escapar, dando inicio a una persecución que culminó en El Hueco de Pan de Azúcar, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito. Los sujetos —de 22 y 24 años y de tez morena— fueron aprehendidos, manteniendo en su poder una escalera, sogas, pinzas, guantes y otras herramientas que utilizaron para abrir el boquete. 

Tras la captura, se informó que esta no era la primera vez que dicho vehículo era captado por las cámaras de videovigilancia rondando el área. 

Al verificar a los sospechosos en el sistema de verificación ciudadana, este arrojó que ambos mantenían casos pendientes con la justicia, aunque no se especificó por cuáles tipos de delitos. 

Los aprehendidos, los indicios recabados y el vehículo fueron trasladados a la estación policial de San Francisco, desde donde serán remitidos a las autoridades correspondientes para el debido proceso.

Te puede interesar

Hurto frustrado, persecución y captura en San Francisco

Hurto frustrado, persecución y captura en San Francisco

 Septiembre 29, 2025
Confirman la segunda muerte tras ataque que conmocionó a Chitré

Confirman la segunda muerte tras ataque que conmocionó a Chitré

 Septiembre 29, 2025
Incautan más de una tonelada de droga oculta en 2 contenedores

Incautan más de una tonelada de droga oculta en 2 contenedores

 Septiembre 29, 2025
Caen varios sujetos por robo a local en la autopista Panamá-Colón

Caen varios sujetos por robo a local en la autopista Panamá-Colón

 Septiembre 28, 2025
Hombre cae de lo alto del complejo hospitalario de la Transístmica

Hombre cae de lo alto del complejo hospitalario de la Transístmica

 Septiembre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna
De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando