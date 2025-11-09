Sucesos - 09/11/25 - 02:28 PM

Identifican el cadáver encontrado cerca del IPT Don Bosco

Era un hombre joven, de solo 25 años, quien presentaba herida de arma de fuego

 

Por: Redacción / Crítica -

A eso de las 3:20 de la tarde, de este viernes 7 de noviembre, en los alrededores del IPT de Don Bosco, la calma se rompió con el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición.

El cuerpo era de Omar Javier Santos Kantule, un  hombre de 25 años, que según las autoridades, tenía disparos en la cabeza. Lo dejaron tirado en medio de herbazales cerca al colegio. 

Este es el tercer cuerpo que aparece en la capital en menos de siete días. Primero fue Esteban De León, de 25 años, que estaba desaparecido desde el 31 de octubre; luego, Marichall Rodríguez, de 27 años, reportado el 3 de noviembre. Y ahora Omar, que se suma a esta lista triste de jóvenes que no regresaron a casa.

