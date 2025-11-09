Implicados en crimen de Esteban enfrentan a la justicia

La familia de Esteban De León llora su partida un día después de realizada las honras fúnebres del joven mientras en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), hoy, dos sospechosos de participar en su desaparición enfrentan la justicia.



La audiencia de garantías para ambos sujetos estaba programada para inciiar a las 11 de la mañana, tras ser capturados este sábado.



Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) lograron la captura de uno de los implicados, en un operativo coordinado con la Fiscalía de Homicidio, en el distrito de Arraiján.

En horas de la tarde de ayer, en otro operativo, esta vez en el sector de Las Paredes, en la 24 de Diciembre, fue aprehendido un segundo sospechoso, conocido en el bajo mundo como ‘Tatín’.



‘Tatín’ podría dar luces de lo que le ocurrió al joven De León, cuya desaparición fue reportada el 1 de noviembre y su cuerpo encontrado el miércoles 5 de noviembre en los alrededores de una iglesia en Pacora.



La familia pide justicia para los que desaparecieron a Esteban y esperan que cumplan el deseo de una madre que no se cansa de repetir: “Mi hijo no merecía morir así”.