Imputan a 4 estudiantes. Cobraron $25 mil por carreras de $500

Un juez de garantías imputó formalmente a cuatro de los cinco estudiantes citados en el caso de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). El país observa con indignación.

La audiencia, realizada en modalidad virtual, arrojó datos que evidencian el despilfarro: los imputados recibieron sumas de hasta $25,000 dólares en auxilios, mientras que el costo real de sus estudios universitarios se ubicaba en un rango mínimo de $248 hasta un máximo de $500 dólares.

Uno de los estudiantes estuvo ausente y de este solo se mencionó que supuestamente reside en la remota comarca Ngäbe-Buglé.

El foco del escándalo apunta a 28 estudiantes investigados por peculado por extensión y corrupción de funcionario, por auxilios entregados entre 2019 y 2022.

La Fiscal Superior Anticorrupción, Azucena Aizpurua, confirmó las citaciones y advirtió a quienes intentan eludir su responsabilidad se utilizarán todos los mecanismos para que se prsenten.

La agenda judicial sigue en llamas: este viernes 10 de octubre, otro grupo de investigados por presunta corrupción de funcionario público deberá presentarse ante la justicia.

El exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, envuelto en la investigación por peculado doloso agravado, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, permanece bajo detención.