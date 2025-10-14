Imputan al asesino de Selinda; actuó con premeditación y alevosía

La joven que fue brutalmente asesinada alrededor de las 10:30 a.m. del domingo, por su exnovio en el parque de Pocrí, en Aguadulce, Coclé, fue identificada como Selinda M. Córdoba B., de 21 años.

Cuando la víctima ingresó al cuarto de urgencias del Hospital Dr. Rafael Estévez, se determinó que presentaba múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, cara, mandíbula, cuello, tórax, muslo izquierdo y el área lumbar de la espalda.

Tras el crimen, el agresor, Oliver Bladimir Cortez, un hombre de 25 años, delgado y de rostro aparentemente amable, fue capturado cerca de la escena del crimen y ayer se realizó la audiencia de control de garantías múltiples, durante la cual un juez declaró legal la aprehensión, le imputó cargo por el delito de femicidio agravado y ordenó su detención provisional durante 6 meses.

Con este caso ya suman 14 femicidios registrados en todo el país durante este año y el primero en Coclé.

Pronunciamiento

El domingo, el Ministerio de la Mujer lamentó el fallecimiento de Selinda e informó que la entidad, a través de su Centro de Atención Integral en Coclé, visitó a la familia de la joven, le brindó acompañamiento y coordinación con las autoridades competentes para asegurar las diligencias y gestiones legales correspondientes.

De igual forma, detallaron que la madre de la joven "se encuentra recibiendo atención médica, mientras se gestionan los pasos legales que el caso requiere".

En tanto, ayer, Niurka Palacio, ministra de La Mujer, hizo un llamado a aquellas mujeres que han presentado sus denuncias y sufren violencia, para que se acerquen a cualquiera de los 7 centros de atención integral con los que cuenta la entidad en las cabeceras de provincia, donde se cuenta con atención psicológica, trabajo social y acompañamiento en el proceso jurídico, en donde actualmente solo hay 6 usuarias con sus respectivos hijos, quienes permanecerán allí durante el tiempo que el Ministerio Público considere necesario.

Allí también se les explica cómo ellas pueden hacer efectivas las boletas de alejamiento, así como qué deben hacer para mantenerse a salvo.

También le hizo un llamado a la población para que utilice las herramientas con las que cuenta el Ministerio de la Mujer, como el aplicativo móvil —Mujer App—, que se puede descargar en los celulares, el cual tiene un botón de pánico, o a través de las líneas telefónicas 182, 184, 104 o al 911, mediante las cuales pueden llamar e inmediatamente se redireccionan al centro de operaciones de la Policía Nacional para que se les dé una respuesta.

Reacciones

Desde el punto de vista del criminólogo Marco Aurelio Álvarez, la actuación del asesino dejó entrever que había premeditación y alevosía, ya que luego de ganarse la confianza de la familia de la joven al conseguir que los dejaran conversar en el parque, él ya iba con la intención de matarla, pues ya llevaba “el puñal en el bolsillo bien afilado”.

El especialista indicó que la conducta del femicida demostró ser un sociópata con rasgos posesivos, dependiente del control, que no renunció al amor de la joven y no logró aceptar su decisión de ruptura, lo que permite deducir que padece de una distorsión cognitiva y que este tipo de personas piensa que “si ella no está con él, no puede estar con nadie”.

Paralelamente, la abogada Suky Yard, a través de redes sociales, repudió el femicidio de Selinda, se solidarizó con los familiares de la joven y solicitó a la ciudadanía dejar de responsabilizar a las mujeres por casos como este. "¿... hasta cuándo como país vamos a seguir pensando que todo lo que viven las mujeres en materia de violencia en contra de ellas es su culpa?".

En su enérgico pronunciamiento, la letrada hizo referencia a un caso de femicidio en el que ella actuó en representación de la víctima y lo comparó con el de Selinda y, en ambos, las mujeres ya habían terminado la relación con su agresor.

Yard llamó a todas las mujeres y a todas las organizaciones a levantar sus voces para que salgan a decir "Basta ya", pues desde su punto de vista, ya es tiempo de que las autoridades tomen "acciones puntuales que ayuden verdaderamente a salvaguardar y proteger la vida de las mujeres en nuestro país", porque no es una casualidad la cantidad de mujeres asesinadas, violadas y desaparecidas que se registran.