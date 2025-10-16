Imputan a dos policías por muerte de detenido en cuartel de Aguadulce

Dos tenientes de la Policía Nacional fueron imputados por abuso de autoridad tras la muerte de Landys González, de 41 años. dentro del cuartel de Aguadulce, Coclé, el 15 de agosto de 2024.



La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo en el Sistema Penal Acusatorio de Coclé, donde el juez de garantías admitió la imputación por delitos contra la Administración Pública, según lo regulado en el artículo 357 del Código Penal,



Una madrugada trágica

El hecho ocurrió cuando González fue detenido en estado etílico por negarse a mostrar su cédula y llevado a una celda preventiva en la Sub Estación del Área B de la Policía Nacional.



Dentro de la celda, González recibió golpes por parte de la policía y, pese a suplicar atención médica, sus pedidos fueron ignorados, Sus familiares fueron informados posterioremente que había fallecido de un paro cardíaco, según indica el examen de necropsia.



La situación fue calificada como un uso excesivo de la autoridad y negligencia en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.



La autopsia y exámenes toxicológicos confirmaron que la muerte de González se produjo en el cuartel y que no recibió atención médica oportuna, violando las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo los convenios sobre tratamiento de privados de libertad reconocidos por Panamá.



De 2 a 4 años por abuso de autoridad



Se contempla penas de 2 a 4 años de prisión por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Cabe destacar que inicialmente se evaluó un posible caso de homicidio, pero la causa se derivó a la Administración Pública.