Imputan a exfuncionarios de Chepo por peculado agravado con fondos del PDIS

Panamá- El exrepresentante de la Junta Comunal de Chepo (2019-2024) y una extesorera fueron imputados por el delito de peculado agravado contra la administración pública, relacionado con un caso de descentralización.

Fue durante una audiencia de solicitudes múltiples que la Fiscalía Anticorrupción logró que el juez declarara legal la aprehensión, diera por presentada la formulación de la imputación y aplicara como medida cautelar el reporte periódico de firma los días 15 y 30 de cada mes en la Fiscalía Regional de Chepo. Además, el juez les prohibió a ambos exfuncionarios acercarse a la Junta Comunal de Chepo y, por consiguiente, al personal que allí labora.

Este caso guarda relación con denuncias presentadas en 2024 por hechos calificados como delito contra la Administración Pública (Peculado Doloso), relacionados con el uso de fondos del Programa de Interés Social (PDIS). Los hechos, presuntamente cometidos en perjuicio de diferentes Juntas Comunales y Municipios a nivel nacional durante el periodo 2019-2024, causaron un perjuicio patrimonial al Estado por la suma de 61,130.00 dólares.