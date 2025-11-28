Sucesos - 28/11/25 - 02:01 PM

Imputan a otros 3 por caso de auxilios económicos; dictan reporte periódico

La investigación halló que, en al menos un caso, no fue justificado su uso; y en los otros dos, hubo transferencias hacia cuentas personales del exdirector de la entidad, Bernardo Meneses.

 

Por: Redacción / Crítica -

Tres personas beneficiadas con auxilios del IFARHU durante el periodo 2019‑2020 fueron imputados, uno por delito de peculado agravado por extensión mientras que otros dos, corrupción de servidores públicos en su modalidad de cohecho.

Según la fiscal Superior, Azucena Aizpurúalos, los fondos otorgados —que oscilaban entre 19 mil y 100 mil balboas por beneficiario— fueron entregados como apoyo para estudios. 

El tribunal impuso a los imputados la medida cautelar de reporte periódico mensual y la obligación de mantener su residencia registrada, mientras avanza el proceso. 

Este episodio se suma a un caso mucho más amplio: con estas tres imputaciones, la causa ya acumula 22 personas bajo investigación por presuntos delitos de peculado, corrupción y cohecho vinculados al programa de auxilios del IFARHU.

La fiscalía recordó que la investigación fue declarada como “causa compleja”, y que aún deben revisarse cerca de mil expedientes del periodo investigado, para determinar si hubo más adjudicaciones irregulares que afectaron fondos públicos destinados a educación.

