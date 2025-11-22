Incautan 390 municiones de diversos calibres en David

La Policía Nacional, através de unidades de inteligencia y patrullaje preventivo, desarrolló acciones operativas en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, Chiriquí, que dieron como resultado el hallazgo e incautación de 390 municiones de distintos calibres.

De acuerdo con las autoridades, este logro se enmarca en los operativos permanentes orientados a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos relacionados con el tráfico ilícito de armas.

La Policía Nacional reafirma su lucha frontal contra el crimen organizado, y destaca que este tipo de acciones continuarán implementándose en todo el país.