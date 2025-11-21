Sucesos - 21/11/25 - 07:29 AM

Incautan 50 mil dólares sin declarar a dos mujeres en Aeropuerto de Tocumen

Durante una revisión corporal, se descubrió que cada una llevaba consigo 25 mil dólares en efectivo, lo que excedía el límite permitido.

 

Por: Redacción / Web -

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen retuvieron un total de 50 mil dólares en efectivo a dos pasajeras provenientes de La Habana, Cuba, quienes intentaron ingresar al país sin declarar la cantidad correspondiente.

Los hechos ocurrieron por separado, como parte de los procedimientos de perfilamiento realizados por los inspectores aduaneros. 

Ambas pasajeras, una de 25 años y otra de 58 años, fueron interrogadas por separado a su llegada. Ambas declararon que no portaban más de 10 mil dólares, cantidad que está permitida sin necesidad de declaración. Sin embargo, durante una revisión corporal, se descubrió que cada una llevaba consigo 25 mil dólares en efectivo, lo que excedía el límite permitido.

A pesar de que ambas pasajeras alegaron no conocerse, ambas viajaban en el mismo vuelo con destino común. Tras la retención del dinero, el caso fue remitido al Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.
 

