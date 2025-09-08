Sucesos - 08/9/25 - 10:56 AM

Incautan cargamento de 553 paquetes de cocaína en puerto de Colón

Mediante labores de inteligencia, se dio con el contenedor, y al ser allanado se encontró en su interior ocho sacos repletos de paquetes rectangulares cargados de cocaína.

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un cargamento con 553 paquetes de cocaína fue incautado este lunes en la Terminal Portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la Nación y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Los papeles de tránsito por Panamá revelaron que el contenedor tenía como destino final España, lo que es investigado por la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

Los paquetes estaban forrados en color crema y tenían un envoltorio de plástico cada uno.

Mientras tanto, el Senan dio a conocer que esta incautación de droga se dio dentro del marco del Plan Firmeza, mediante la operación “Escudo Protector”.

Se mantiene la investigación abierta para conocer todos los detalles de este cargamento de drogas.

