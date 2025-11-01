Incautan cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $1.5 millones

Panamá- Un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en más de 1.5 millones de dólares fue incautado este sábado en la autopista Arraiján-La Chorrera, en medio de la Operación Independencia.

Por este caso, la Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada aprehendieron al conductor del camión articulado, ya que este no mantenía en su poder los documentos que justificaban la carga.

Según la investigación preliminar, el camión de 53 pies de largo transportaba más de 1,500 pacas de cigarrillos de diferentes marcas, procedentes de la Zona Libre de Colón y con destino final a El Salvador.

El detenido quedó a órdenes de la Fiscalía, mientras que la mercancía ilícita fue trasladada hacia la sede de la Policía Nacional en Ancón para el respectivo registro.