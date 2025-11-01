Sucesos - 01/11/25 - 05:43 PM

Incautan cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $1.5 millones

La Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada aprehendieron al conductor del camión articulado, ya que este no mantenía en su poder los documentos que justificaban la carga.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en más de 1.5 millones de dólares fue incautado este sábado en la autopista Arraiján-La Chorrera, en medio de la Operación Independencia.

Por este caso, la Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada aprehendieron al conductor del camión articulado, ya que este no mantenía en su poder los documentos que justificaban la carga.

Según la investigación preliminar, el camión de 53 pies de largo transportaba más de 1,500 pacas de cigarrillos de diferentes marcas, procedentes de la Zona Libre de Colón y con destino final a El Salvador.

El detenido quedó a órdenes de la Fiscalía, mientras que la mercancía ilícita fue trasladada hacia la sede de la Policía Nacional en Ancón para el respectivo registro.

 

 

Te puede interesar

El 17 de noviembre se realizará lectura de sentencia por femicidio de Eilys

El 17 de noviembre se realizará lectura de sentencia por femicidio de Eilys

 Noviembre 01, 2025
Heridos a bala en Santa Isabel y Sabanitas; iniciando noviembre

Heridos a bala en Santa Isabel y Sabanitas; iniciando noviembre

 Noviembre 01, 2025
Incautan cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $1.5 millones

Incautan cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $1.5 millones

 Noviembre 01, 2025
Judicializan a implicado en homicidio de un padre y su bebé en La Fula

Judicializan a implicado en homicidio de un padre y su bebé en La Fula

 Noviembre 01, 2025
Intento de femicidio conmociona a Villa de Alto Boquete: atacante es un menor

Intento de femicidio conmociona a Villa de Alto Boquete: atacante es un menor

 Noviembre 01, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas