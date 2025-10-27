Sucesos - 27/10/25 - 04:20 PM

Incautan cargamento de droga oculto en contenedor con destino a Australia

La intervención se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección Nacional Antidrogas (DNAD) y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA).

Por: Redacción Web -

Panamá- Treinta paquetes de presunta droga que estaban ocultos en un contenedor, fueron incautados en un operativo conjunto realizado en un puerto del litoral Pacífico

Durante una inspección rutinaria, los agentes antidrogas localizaron el alijo oculto en el interior de un contenedor que tenía como país de origen Perú, con trasbordo en Panamá y destino final Australia. Hasta el momento, no se reportan detenidos como resultado de este procedimiento.


 

