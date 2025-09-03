Incautan fierros finos. Habían fusiles y pistolas
nidades aeronavales lograron incautar varias armas de fuego tipo fusil y pistola durante una operación en el área del Coco, provincia de Coclé.
Las armas, junto a municiones sin detonar, fueron encontradas en una caleta durante patrullajes terrestres.
Actualmente, nuestras unidades trabajan junto a funcionarios del Ministerio Público para retirar estas armas de circulación, indicó el Senan.
La Aeronaval, como institución de seguridad pública, reafirma su compromiso de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, enfrentando al crimen organizado transnacional en todas sus modalidades.