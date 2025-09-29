Sucesos - 29/9/25 - 09:10 AM

Incautan más de una tonelada de droga oculta en 2 contenedores

Por: Redacción Web

La Fiscalía de Drogas y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá decomisaron más de una tonelada de droga oculta en dos contenedores, durante dos operativos conjuntos

En su interior ubicaron 905 paquetes de presunta sustancia ilícita. Según confirmó el SENAN, el cargamento ilegal tenía como destino final Ecuador, en Sudamérica. 

Paralelamente, en otro operativo efectuado en una terminal portuaria del Pacífico, fueron incautados 168 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, los cuales también se presume contienen sustancia ilícita.

 

 

