Incautan más de una tonelada de droga oculta en 2 contenedores

La Fiscalía de Drogas y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá decomisaron más de una tonelada de droga oculta en dos contenedores, durante dos operativos conjuntos.

El caso más reciente se reportó este lunes en el fondeadero de la Zona del Pacífico, provincia de Panamá. Allí, las autoridades, tras labores de perfilamiento, detectaron un contenedor en tránsito por el país.

En su interior ubicaron 905 paquetes de presunta sustancia ilícita. Según confirmó el SENAN, el cargamento ilegal tenía como destino final Ecuador, en Sudamérica.

Paralelamente, en otro operativo efectuado en una terminal portuaria del Pacífico, fueron incautados 168 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, los cuales también se presume contienen sustancia ilícita.