Sucesos - 01/10/25 - 11:17 AM

Incautan narcocargamento en doble fondo de lancha; hay 2 detenidos

Según detalló el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), detectaron una lancha sospechosa en alta mar. Al darles la voz de alto, los tripulantes intentaron evadir infructuosamente a las unidades.

 

Por: Redacción Web -

Panamá – Dos hombres aprehendidos y un total de 510 paquetes de presunta droga decomisados fue el resultado de una operación aeronaval efectuada al suroeste de isla Jicarón, en la provincia de Veraguas, para combatir el tráfico marítimo en el Pacífico Occidental.

Según detalló el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), detectaron una lancha sospechosa en alta mar. Al darles la voz de alto, los tripulantes intentaron evadir infructuosamente a las unidades.

Una vez que el navío fue interceptado y asegurado, se descubrió un doble fondo donde ocultaban la sustancia ilícita. Ante este hallazgo, los dos hombres fueron puestos bajo custodia.

El SENAN coordinó con la Fiscalía de Drogas y trasladaron la lancha, el alijo y a los sospechosos hasta la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde el personal fiscal efectuó las diligencias de allanamiento y registro.

Desde enero hasta la fecha, mediante 103 operaciones aeronavales a nivel nacional, la entidad ha incautado 38,137 paquetes de sustancias ilícitas.

Te puede interesar

Capturan en Calidonia a uno de los 'Más Buscados' en Colombia

Capturan en Calidonia a uno de los 'Más Buscados' en Colombia

 Octubre 01, 2025
Hombre de 35 años muere acuchillado en La Chorrera

Hombre de 35 años muere acuchillado en La Chorrera

 Octubre 01, 2025
Falsos policías tiran bala a camión buscando droga

Falsos policías tiran bala a camión buscando droga

 Octubre 01, 2025
Incautan narcocargamento en doble fondo de lancha; hay 2 detenidos

Incautan narcocargamento en doble fondo de lancha; hay 2 detenidos

 Octubre 01, 2025
Dos delincuentes matan a 1 hombre y dejan otro herido en Las Garzas

Dos delincuentes matan a 1 hombre y dejan otro herido en Las Garzas

 Octubre 01, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas