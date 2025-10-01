Incautan narcocargamento en doble fondo de lancha; hay 2 detenidos

Panamá – Dos hombres aprehendidos y un total de 510 paquetes de presunta droga decomisados fue el resultado de una operación aeronaval efectuada al suroeste de isla Jicarón, en la provincia de Veraguas, para combatir el tráfico marítimo en el Pacífico Occidental.

Según detalló el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), detectaron una lancha sospechosa en alta mar. Al darles la voz de alto, los tripulantes intentaron evadir infructuosamente a las unidades.

Una vez que el navío fue interceptado y asegurado, se descubrió un doble fondo donde ocultaban la sustancia ilícita. Ante este hallazgo, los dos hombres fueron puestos bajo custodia.

El SENAN coordinó con la Fiscalía de Drogas y trasladaron la lancha, el alijo y a los sospechosos hasta la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde el personal fiscal efectuó las diligencias de allanamiento y registro.

Desde enero hasta la fecha, mediante 103 operaciones aeronavales a nivel nacional, la entidad ha incautado 38,137 paquetes de sustancias ilícitas.