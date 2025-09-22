Incendio consume local de llantas en la vía Panamá-Colón

Panamá- Pérdidas materiales dejó la tarde de este lunes un incendio en un local de venta de llantas, ubicado a orillas de la carretera Panamá-Colón, a la altura de la comunidad de El Giral, en el corregimiento de Buena Vista.

El siniestro se inició en el interior del establecimiento. Mientras personas del lugar intentaban sofocar las llamas de manera inicial, se dio aviso al Cuerpo de Bomberos, cuya brigada llegó al lugar para controlar el fuego.

Durante las labores de extinción, para evitar que el incendio se propagara, el agua utilizada por los bomberos afectó a locales comerciales cercanos dedicados a la venta de frutos y otros artículos, los cuales sufrieron inundaciones.

Debido a la emergencia, el libre tránsito en la carretera Panamá-Colón se vio afectado, generando dificultades en el tráfico vehicular. El Cuerpo de Bomberos ha iniciado la investigación para determinar el origen y la causa del incendio.