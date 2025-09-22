Sucesos - 22/9/25 - 04:50 PM

Incendio consume local de llantas en la vía Panamá-Colón

El siniestro se inició en el interior del establecimiento. Mientras personas del lugar intentaban sofocar las llamas de manera inicial, se dio aviso al Cuerpo de Bomberos, cuya brigada llegó al lugar para controlar el fuego.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Pérdidas materiales dejó la tarde de este lunes un incendio en un local de venta de llantas, ubicado a orillas de la carretera Panamá-Colón, a la altura de la comunidad de El Giral, en el corregimiento de Buena Vista.

El siniestro se inició en el interior del establecimiento. Mientras personas del lugar intentaban sofocar las llamas de manera inicial, se dio aviso al Cuerpo de Bomberos, cuya brigada llegó al lugar para controlar el fuego.

Durante las labores de extinción, para evitar que el incendio se propagara, el agua utilizada por los bomberos afectó a locales comerciales cercanos dedicados a la venta de frutos y otros artículos, los cuales sufrieron inundaciones.

Debido a la emergencia, el libre tránsito en la carretera Panamá-Colón se vio afectado, generando dificultades en el tráfico vehicular. El Cuerpo de Bomberos ha iniciado la investigación para determinar el origen y la causa del incendio.

Te puede interesar

Exasesor de Pandeportes cae por peculado de más de $107 mil!

Exasesor de Pandeportes cae por peculado de más de $107 mil!

 Septiembre 22, 2025
Incendio consume local de llantas en la vía Panamá-Colón

Incendio consume local de llantas en la vía Panamá-Colón

 Septiembre 22, 2025
Trifulca en Veracruz. Se agarran a golpes afuera de un local

Trifulca en Veracruz. Se agarran a golpes afuera de un local

Septiembre 22, 2025
Para la chirola agente del Senan involucrado en colisión fatal

Para la chirola agente del Senan involucrado en colisión fatal

 Septiembre 22, 2025
Sicarios atacan a tiros a hombre en Aguadulce; está grave

Sicarios atacan a tiros a hombre en Aguadulce; está grave

 Septiembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré