Sucesos - 23/9/25 - 02:48 PM

Intensifican vigilancia en Zona Libre y puertos de Colón

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La vigilancia en los principales puertos de contenedores y la Zona Libre de Colón (ZLC) ha sido reforzada por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en la provincia atlántica.

De acuerdo con la entidad, agentes de la Tercera Zona Aeronaval, en el marco de la Operación "Escudo Protector", fortalecieron los puntos de control en las terminales portuarias más importantes de Colón.

Entre estos puntos estratégicos se incluyen el Colón Container Terminal (CCT), Panamá Ports Company y Manzanillo International Terminal (MIT). Según el SENAN, estas acciones refuerzan el compromiso institucional con la vigilancia, el control y la protección de áreas estratégicas para la seguridad nacional, con el objetivo de bloquear las actividades del crimen organizado.

Otro de los puntos reforzados en Colón es el Muelle Auxiliar No. 3, donde los agentes de seguridad realizaron labores de abordaje e inspección.

En el lugar se verificaron mercancías con destino a Colombia, que incluían equipos electrónicos y artículos de línea blanca.


 

