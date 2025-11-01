Intento de femicidio conmociona a Villa de Alto Boquete: atacante es un menor

Panamá- ¿Por qué un menor de 16 años intentó matar a una mujer a puñaladas? Es la pregunta que se hacen los residentes de la barriada Villa de Alto Boquete, ubicada en la vía hacia Caldera, en la provincia de Chiriquí.

Lo cierto es que, el viernes 31 de octubre, el adolescente —que ahora se encuentra detenido provisionalmente y enfrenta cargos por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de intento de femicidio agravado — ingresó a la vivienda de la víctima con un cuchillo en la mano y la apuñaló en el muslo, espalda y mano, todas en el lado derecho del cuerpo.

El rastro de sangre que encontraron en la sala de la vivienda las unidades de la Policía Nacional, que atendieron el llamado de urgencia alrededor de las 9:00 a.m., dio cuenta de la brutalidad del ataque, lo que dejó entrever que el menor realmente quería matar a la mujer.

Los uniformados no encontraron a la víctima en su casa, pues tras el ataque ella fue trasladada de urgencia por familiares al Hospital Regional 'Rafael Hernández' de David, donde se mantiene recluida. Sin embargo, tras un operativo en la zona, el agresor fue ubicado y retenido.

Este sábado, el menor fue presentado ante un juez de garantías de Niñez y Adolescencia, quien declaró legal su aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación y le aplicó la medida cautelar más severa.



