Sucesos - 08/12/25

Intentos de homicidio sacuden Pedregal, Veranillo y Villa del Caribe

En el caso de Pedregal, dos hombres terminaron baleados mientras se encontraban cerca del centro de salud del corregimiento.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Cuatro intentos de homicidio se registraron la noche de ayer en Pedregal (Panamá Este), Veranillo (San Miguelito) y Villa del Caribe (Colón), elevando la sensación de inseguridad entre los residentes de las comunidades aledañas.

En el caso de Pedregal, dos hombres terminaron baleados mientras se encontraban cerca del centro de salud del corregimiento. Malheridos, ambos fueron trasladados hasta el cuarto de urgencias de la Policlínica J.J. Vallarino, ubicada en Juan Díaz, donde recibieron atención médica.

Otra víctima de la violencia se reportó en el área de Veranillo, ubicada en el corregimiento Belisario Porras, justo detrás de un local comercial que se dedica a la venta de pollo asado, en el sector conocido como La Pesa. Se informó que los pistoleros le realizaron las detonaciones a la víctima mientras el vehículo en el que se desplazaban se mantenía en movimiento.

El último de los casos se reportó en el sector conocido como 'Los Black', ubicado en Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal. El herido fue trasladado a un centro médico cercano para ser atendido.

Todos los casos están siendo investigados por la Policía Nacional y el Ministerio Público para ubicar a los pistoleros y establecer el móvil de estos cuatro intentos de homicidio.


 

