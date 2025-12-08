Moradores sofocan incendio en Guinubdi evitando una tragedia mayor

Panamá- Un incendio se registró en la comunidad de Guinubdi, en la comarca de Madungandí, localizada al noreste de la provincia de Panamá, entre los corregimientos de Cañita, El Llano y Tortí (Chepo).

Afortunadamente, este hecho no dejó víctimas fatales, solo daños materiales, ya que las llamas únicamente consumieron el techo de paja de una vivienda del lugar.

A punta de baldes de agua, moradores del lugar lograron sofocar las llamas antes de que se extendieran al resto de la casa y a otros inmuebles aledaños.



