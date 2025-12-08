Sucesos - 08/12/25 - 12:05 PM

Moradores sofocan incendio en Guinubdi evitando una tragedia mayor

Afortunadamente, este hecho no dejó víctimas fatales, solo daños materiales, ya que las llamas únicamente consumieron el techo de paja de una vivienda del lugar.

 

Panamá- Un incendio se registró en la comunidad de Guinubdi, en la comarca de Madungandí, localizada al noreste de la provincia de Panamá, entre los corregimientos de Cañita, El Llano y Tortí (Chepo).



A punta de baldes de agua, moradores del lugar lograron sofocar las llamas antes de que se extendieran al resto de la casa y a otros inmuebles aledaños.

 

 


 

