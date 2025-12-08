Ladrón roba pañuelo lleno de mocos, creía que era celular. ¡Se equivocó!

Lo que pudo ser un robo común terminó siendo una escena digna de comedia.



Una mujer en Chiriquí relató que estando dentro de su auto comenzó a limpiarse la nariz con un pañito debido a un fuerte resfriado. En ese mismo momento, su celular se le resbaló y cayó al piso del vehículo, a la altura de los pedales.

Según explicó, se inclinó para buscar el teléfono sin soltar el pañuelo y, para maniobrar mejor, sacó la mano por la ventana con el pañuelo harto en moco aún en los dedos.

Fue en esa posición, incómoda y distraída, cuando apareció un ciclista que creyó ver la oportunidad perfecta.

El hombre se acercó a toda velocidad, estiró la mano, arrancó lo que pensó era el celular y continuó su fuga pedaleando.



Sin embargo, minutos después la víctima entendió la magnitud del error:

el ladrón no se llevó el teléfono, se llevó el pañito lleno de mocos.

La mujer confesó que primero quedó en shock, pero luego no pudo contener la risa.

El caso se viralizó rápidamente por el inusual giro de los hechos, convirtiéndose en uno de los robos más irónicos, antihigiénicos y comentados del día.