Sucesos - 08/12/25 - 11:45 AM

Ladrón roba pañuelo lleno de mocos, creía que era celular. ¡Se equivocó!

El ciclista ladrón se acercó a toda velocidad, estiró la mano, arrancó lo que pensó era el celular y continuó su fuga pedaleando.

 

Por: Redacción / Crítica -

Lo que pudo ser un robo común terminó siendo una escena digna de comedia. 

Una mujer en Chiriquí relató que estando dentro de su auto comenzó a limpiarse la nariz con un pañito debido a un fuerte resfriado. En ese mismo momento, su celular se le resbaló y cayó al piso del vehículo, a la altura de los pedales.

Según explicó, se inclinó para buscar el teléfono sin soltar el pañuelo y, para maniobrar mejor, sacó la mano por la ventana con el pañuelo harto en moco aún en los dedos. 

Fue en esa posición, incómoda y distraída, cuando apareció un ciclista que creyó ver la oportunidad perfecta.

El hombre se acercó a toda velocidad, estiró la mano, arrancó lo que pensó era el celular y continuó su fuga pedaleando.

Sin embargo, minutos después la víctima entendió la magnitud del error:

el ladrón no se llevó el teléfono, se llevó el pañito lleno de mocos.

La mujer confesó que primero quedó en shock, pero luego no pudo contener la risa. 

Te puede interesar

Intentos de homicidio sacuden Pedregal, Veranillo y Villa del Caribe

Intentos de homicidio sacuden Pedregal, Veranillo y Villa del Caribe

 Diciembre 08, 2025
Moradores sofocan incendio en Guinubdi evitando una tragedia mayor

Moradores sofocan incendio en Guinubdi evitando una tragedia mayor

 Diciembre 08, 2025
Ladrón roba pañuelo lleno de mocos, creía que era celular. ¡Se equivocó!

Ladrón roba pañuelo lleno de mocos, creía que era celular. ¡Se equivocó!

Diciembre 08, 2025
Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

 Diciembre 08, 2025
Colisión y vuelco en la autopista Arraiján - La Chorrera deja un muerto

Colisión y vuelco en la autopista Arraiján - La Chorrera deja un muerto

Diciembre 08, 2025

El caso se viralizó rápidamente por el inusual giro de los hechos, convirtiéndose en uno de los robos más irónicos, antihigiénicos y comentados del día. 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú
Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Panamá se ofrece de mediador para recibir a gente de Maduro

Panamá se ofrece de mediador para recibir a gente de Maduro

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban