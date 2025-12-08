Sucesos - 08/12/25 - 10:48 AM

Colisión y vuelco en la autopista Arraiján - La Chorrera deja un muerto

La información preliminar detalla que, tras colisionar con otro vehículo, el auto en el que viajaba la víctima dio varias vueltas y se volcó, lo que ocasionó que la víctima falleciera en la escena.

 

Por: Con información de Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- El pasajero de un vehículo falleció en horas de la madrugada de este lunes, luego de que el vehículo en el que viajaba se vio involucrado en una colisión que tuvo lugar en la autopista Arraiján-La Chorrera, cerca del Boulevard Costa Verde, en dirección hacia la ciudad capital.

La información preliminar detalla que, tras colisionar con otro vehículo, el auto en el que viajaba la víctima dio varias vueltas y se volcó, lo que ocasionó que la víctima falleciera en la escena.

Unidades del Cuerpo de Bomberos colaboraron en la extracción de los conductores de los vehículos involucrados, ya que uno quedó atrapado tras el volante y el otro terminó en una hondonada a orilla de la vía.

Los conductores tuvieron que ser trasladados al Hospital Nicolás A. Solano en condición delicada.

Fue necesario remover los vehículos del lugar en grúa para poder despejar la vía.

 

