Interceptan droga en contenedor con destino a EE. UU.

Un total de cinco paquetes con presunta droga fueron incautados por las autoridades panameñas en un puerto de la provincia de Colón, durante una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.

La sustancia ilícita fue localizada oculta dentro de un contenedor que tenía como origen Ecuador y cuyo destino final era Georgia, Estados Unidos.

Este hallazgo se da como parte de los esfuerzos continuos de los estamentos de seguridad para detectar cargamentos de droga que intentan utilizar el territorio panameño como ruta de tránsito hacia Norteamérica.

Lucha contra el narcotráfico

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año 2025, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha logrado decomisar 38,179 paquetes de drogas en un total de 105 operativos ejecutados en diferentes puntos del país.

