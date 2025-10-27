Joven desaparece tras ser arrastrado por la corriente en Charco La Tortuga

Un joven de 24 años permanece desaparecido desde este domingo, luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del Charco La Tortuga, ubicado en la comunidad de Mata Palo, distrito de Antón, provincia de Coclé.

Tras ser notificadas, las unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) iniciaron las labores de búsqueda y rescate. No obstante, con la caída de la noche, las condiciones del área y el alto nivel del agua impidieron que los equipos pudieran localizar al joven, por lo que la operación tuvo que ser suspendida y se reanudó a primera hora de este lunes. En el operativo también participa personal del Cuerpo de Bomberos de Búsqueda y Rescate.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a no arriesgar la vida intentando cruzar ríos, quebradas o charcos con corrientes crecidas, especialmente durante esta temporada lluviosa. El Sinaproc recuerda a la ciudadanía que el país atraviesa por la época de lluvias, por lo que recomienda no ingresar a cauces que mantengan su caudal acrecentado.



