Sucesos - 27/10/25 - 09:02 AM

Joven desaparece tras ser arrastrado por la corriente en Charco La Tortuga

Las condiciones del área y el alto nivel del agua impidieron que los equipos pudieran localizar al joven, por lo que la operación tuvo que ser suspendida y se reanudó a primera hora de este lunes.

 

Por: Redacción Web -

Un joven de 24 años permanece desaparecido desde este domingo, luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del Charco La Tortuga, ubicado en la comunidad de Mata Palo, distrito de Antón, provincia de Coclé.

Tras ser notificadas, las unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) iniciaron las labores de búsqueda y rescate. No obstante, con la caída de la noche, las condiciones del área y el alto nivel del agua impidieron que los equipos pudieran localizar al joven, por lo que la operación tuvo que ser suspendida y se reanudó a primera hora de este lunes. En el operativo también participa personal del Cuerpo de Bomberos de Búsqueda y Rescate.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a no arriesgar la vida intentando cruzar ríos, quebradas o charcos con corrientes crecidas, especialmente durante esta temporada lluviosa. El Sinaproc recuerda a la ciudadanía que el país atraviesa por la época de lluvias, por lo que recomienda no ingresar a cauces que mantengan su caudal acrecentado.


 

Te puede interesar

Joven desaparece tras ser arrastrado por la corriente en Charco La Tortuga

Joven desaparece tras ser arrastrado por la corriente en Charco La Tortuga

 Octubre 27, 2025
Alerta Amber: Buscan menor de 16 años desaparecida en Sabanitas

Alerta Amber: Buscan menor de 16 años desaparecida en Sabanitas

 Octubre 26, 2025
Dos víctimas fatales tras accidente de tránsito en Penonomé

Dos víctimas fatales tras accidente de tránsito en Penonomé

 Octubre 26, 2025
Menor detenido por homicidio, robo y tortura de extranjero en Boquete

Menor detenido por homicidio, robo y tortura de extranjero en Boquete

 Octubre 26, 2025
Apuñalan hombre hasta matarlo para robarle

Apuñalan hombre hasta matarlo para robarle

 Octubre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas