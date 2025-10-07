Joven muere electrocutado en Utivé

Panamá-Un joven conocido como 'Osin' murió electrocutado ayer en medio de un hecho confuso que es investigado por las autoridades.

Todo ocurrió durante la tarde en una finca privada ubicada en el área de Utivé, en Pacora (Panamá Este).

Sobre el trágico suceso existen dos versiones. La primera indica que el joven realizaba el cambio de una luminaria en la finca cuando fue víctima de una descarga eléctrica. La segunda detalla que se encontraba en lo alto de un árbol y, aparentemente, tocó accidentalmente un cable de alta tensión, lo que provocó la electrocución.

La investigación que adelanta el Ministerio Público determinará con exactitud lo ocurrido. Lo cierto es que la muerte de 'Osin' ha consternado a toda la comunidad, ya que era muy conocido en el sector.