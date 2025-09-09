Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

Panamá- Omar Abdiel García Mendoza (19 años) falleció alrededor de las 5:30 p.m. del martes, luego de que el sedán que conducía cayó al viaducto próximo a la Autoridad del Canal de Panamá (corregimiento de Ancón).

Se detalló que el joven circulaba por la vía que conduce al Puente Centenario, de Arraiján hacia la ciudad capital, cuando —por causas que se investigan— perdió el control del volante y el vehículo se proyectó al vacío desde lo alto del viaducto.

La parte superior del automóvil quedó completamente aplastada, lo que ocasionó que García falleciera casi de forma instantánea tras el fuerte impacto con la calzada inferior. Su cadáver quedó a un lado del sedán verde que conducía, sobre la hierba.

Una de las personas que circulaba por esta transitada vía indicó en redes sociales: "Fue un susto horrible cuando vimos chocar y caer el auto".