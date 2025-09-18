Justicia Ejemplar: "Zaza" condenado a 48 años por homicidio y robo

Panamá- Geovanny Vergara, alias "Zaza", fue condenado a 48 años de prisión por homicidio y robo agravado, por el crimen de Moisés Antonio Laure Castillo (39 años), perpetrado el 11 de agosto de 2023 en la residencia número 2220, ubicada en la calle 35 de la barriada Cerro Viento, corregimiento de Rufina Alfaro (San Miguelito).

Según informó el Ministerio Público, el Tribunal de Juicio impuso la condena máxima de acuerdo a los tipos de delitos que le fueron imputados, equivalente a 30 años de prisión por el homicidio doloso agravado y 18 años de prisión por el delito de robo agravado.

Durante la investigación del caso, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito demostró que "Zaza" —quien se entregó voluntariamente a las autoridades en la subestación de Juan Díaz el 13 de diciembre de 2023— mató a Laure a puñaladas y además le robó.

Fue la empleada doméstica de Laure quien lo encontró tendido en su cama, sin signos vitales, sobre un charco de su propia sangre que mojó el colchón y se extendió hasta el piso del cuarto.

Entre los objetos de valor que le fueron robados a la víctima figuró un vehículo Toyota RAV4 de color blanco.