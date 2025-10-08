Justicia para niña: Imputan padre que abusó de hija por 5 años

Panamá-Un hombre que debía proteger a una menor de edad se aprovechó de su condición de ventaja como autoridad para cometer actos libidinosos en su contra y luego violarla desde el año 2019 —cuando ella tenía 9 años— hasta 2024.

Luego de cinco años de abuso, la víctima, ya con 14 años, se atrevió a contarle a su familia el calvario que vivía en su propia casa, tras superar el temor que sentía.

Al enterarse, la familia interpuso la denuncia del caso ocurrido en el corregimiento de Belisario Frías, ubicado en el distrito de San Miguelito, lo que permitió que el hombre fuera aprehendido y judicializado.

Durante la audiencia de control de garantías, un juez declaró legal la aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación por los delitos de violación sexual, actos libidinosos y corrupción de menores, y le ordenó la detención provisional.

La Fiscalía logró que el juez aplicara la medida cautelar más severa al sustentar riesgos procesales como el peligro para la víctima y la afectación de medios de prueba, ya que la víctima es la prueba más importante en este proceso penal, a lo que se suma la gravedad de los hechos.

Según la denuncia, en 2019 el abusador inició cometiendo actos libidinosos contra la menor, pero desde el año pasado y hasta poco antes de la denuncia, el hombre, "mediante intimidación y amenazas", empezó a violarla; no conforme con eso, también la obligaba a participar y presenciar comportamientos de índole sexual.

Según datos estadísticos oficiales del Ministerio Público, hasta el 31 de agosto de este año la entidad recibió 3,769 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 1,579 fueron por violación, 185 por violación doblemente agravada, 206 por corrupción de menores y 668 por actos libidinosos, entre otras.