A la cárcel por violación y explotación sexual de menor

Un sujeto de 42 años de edad deberá pasar al menos 9 meses en la cárcel, mientras se adelantan las investigaciones por un caso en el que se le señala de haber violado a una menor de edad y encima de ello, la explotaba sexualmente en la provincia de Colón.

En audiencia a donde fue llevado este sujeto, Belnalda Martínez Suazo, juez de garantías, le aplicó la medida cautelar, la detención provisional en contra de él, por los delitos de violación agravada y explotación sexual.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la juez Martínez, valoró los argumentos de las partes intervinientes, en la que consideró que la medida cautelar de privación de libertad era necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho. Decisión basada en la existencia de riesgos procesales, como la posible afectación de medios de prueba, el peligro para la comunidad y para la víctima.

Previamente, se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos, sustentada por la fiscal Yasuri Hamilton.

La querella estuvo representada por el defensor de víctimas del delito, Donado Góndola, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por la defensora pública Yamileth Batista.

Esta investigación inicia producto de una compulsa de copias dirigidas al Ministerio Público en la que se relatan los hechos cometidos presuntamente por el imputado.