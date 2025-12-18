Sucesos - 18/12/25 - 08:38 AM

Niña de 11 años muere atropellada en Boquerón

El hecho de tránsito ocurrió a las 11:55 de la noche en la vía que conduce a la frontera.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una menor de 11 años perdió la vida tras ser atropellada la noche del 17 de diciembre en el sector de Varital de Boquerón, en la vía que conduce hacia la frontera, en la provincia de Chiriquí. .

El hecho ocurrió cerca de las 11:55 p.m. La víctima, identificada con las iniciales V.A.Q., fue impactada por un vehículo Nissan Máxima color dorado, conducido por un joven de 21 años.

Paramédicos del SUME 911 llegaron al lugar, pero dictaminaron que la niña no mantenía signos vitales.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes  y se inició la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

